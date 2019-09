Geberit : Berenberg n'est plus à 'vente'

11/09/2019 | 09:33

Berenberg relève sa recommandation sur Geberit de 'vente' à 'conserver' et remonte son objectif de cours de 230 à 430 francs suisses, après de bons résultats publiés par le fabricant helvétique de systèmes sanitaires.



Le broker explique que cette publication a contredit sa vision que 'des changements de l'environnement externe de marché pouvaient conduire à un déclin des parts de marchés du groupe, se traduisant par une croissance des revenus ralentie et une érosion des marges'.



