Geberit : Oddo BHF initie une couverture à 'alléger'

08/10/2019 | 10:50

Oddo BHF initie une couverture sur Geberit avec une opinion 'alléger', 'au regard des perspectives et de la valorisation actuelle, déjà très exigeante', son objectif de cours sur le titre se situant à 431 francs suisses.



'Beaucoup des atouts de best in-class sont validés chez Geberit', reconnait le bureau d'études dans sa note sur le fabricant suisse de systèmes sanitaires, qu'il considère toutefois comme une 'très chère pépite, dans un contexte de croissance ralentie'.



'La croissance de l'activité marque le pas (2,5% par an attendus d'ici 2021 contre 4,4% sur les cinq dernières années), et l'amélioration des marges ne devrait pas permettre aux BPA de croitre de plus de 5% par an sur la période', précise-t-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.