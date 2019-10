Décès de Thomas Hübner, administrateur de Geberit

Zürich (awp) - Administrateur de Geberit, Thomas Hübner est décédé, annonce mercredi le spécialiste st-gallois de techniques et équipements sanitaires. M. Hübner, né en 1958, était membre du conseil d'administration de l'entreprise sise à Rapperswil-Jona depuis 2015.

"Avec douloureuse la perte de M. Hübner, Geberit pleure la disparition d'une collègue engagé disposant de vastes expérience et réseau, lesquels ont contribué à l'évolution favorable du groupe", écrit ce dernier. Selon le site de Geberit, M. Hübner était directeur et membre du conseil d'administration de la société luxembourgeoise B&M European Value Retail ainsi qu'administrateur de l'entreprise belge bpost.

Diplômé en gestion hôtelière, M. Hübner a notamment dirigé les affaires helvétiques de la chaîne américaine de restauration rapide McDonlad's de 1988 à 1990, puis de celle du géant en République tchèque et en Slovaquie entre 1990 et 1995. L'année suivante, il a pris la tête du détaillant de gros Prodega jusqu'en 2000, avant de reprendre la direction de la région Europe de l'Est et Russie chez Metro Cash & Carry International, puis la tête de la société de 2002 à 2008.

M. Hübner a ensuite assumé la présidence du conseil d'administration de Citrus International ainsi que la direction exécutive des partenariats européens et internationaux du géant français de la distribution Carrefour, dont il a aussi été administrateur.

vj/rp