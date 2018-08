Geberit accroît sa rentabilité au 1er semestre

Zurich (awp) - L'équipementier de salles de bains Geberit a affiché sur les six premiers mois de l'année une croissance honorable, assortie d'une progression plus que proportionnelle de sa rentabilité. Le chiffre d'affaires du groupe saint-gallois s'est enrobé de 11,0% - hors effets de changes 4,3% - à 1,63 milliard de francs suisses, tandis que son bénéfice net apuré des frais d'intégration et d'amortissements a gagné 13,1% à 362 millions.

Sur le plan opérationnel, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda)) ajusté s'est bonifié de 11,6% à 485 millions, égraine le rapport intermédiaire publié mardi.

La performance à mi-parcours s'avère légèrement moindre qu'escompté par les analystes consultés par AWP en matière de recettes. La rentabilité en revanche dépasse quelque peu la moyenne des projections.

Sur l'ensemble de l'exercice, le fabricant et installateur d'infrastructures sanitaires ambitionne d'étoffer ses revenus de quelque 4% en monnaies locales. La progression doit s'accompagner d'une marge opérationnelle stable sur un an.

