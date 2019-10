Geberit : dans le rouge avec des propos d'analyste

08/10/2019 | 10:25

Geberit recule de 1% à Zurich, alors qu'Oddo BHF initie une couverture à 'alléger' sur le titre du fabricant de systèmes sanitaires 'au regard des perspectives et de la valorisation actuelle, déjà très exigeante', son objectif de cours se situant à 431 francs suisses.



'Beaucoup des atouts de best in-class sont validés chez Geberit. En revanche, la croissance de l'activité marque le pas, et l'amélioration des marges ne devrait pas permettre aux BPA de croitre de plus de 5% par an sur la période', explique l'analyste.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.