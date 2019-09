Geberit : soutenu par un relèvement de broker

11/09/2019 | 10:29

Geberit prend 2% à Zurich, aidé par Berenberg qui relève sa recommandation de 'vente' à 'conserver' et remonte son objectif de cours de 230 à 430 francs suisses sur le titre du fabricant helvétique de systèmes sanitaires.



Il explique que les derniers résultats contredisent sa vision que 'des changements de l'environnement externe de marché pouvaient conduire à un déclin des parts de marchés du groupe, se traduisant par une croissance des revenus ralentie et une érosion des marges'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.