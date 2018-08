Geberit sur la sellette malgré des résultats semestriels reluisants

Zurich (awp) - L'action Geberit semblait subir des prises de bénéfice mardi matin à la Bourse suisse. L'équipementier de salles d'aisance a publié ses résultats à mi-parcours faisant état d'une croissance honorable dopée par des effets de change. Le groupe saint-gallois est également parvenu à améliorer le niveau de rentabilité.

Vers 09h40, la nominative Geberit s'affaissait de 2,0% à 427,90 francs suisses, à contre-courant d'un SMI en hausse de 0,51%.

UBS accueille dans un commentaire une performance robuste bien qu'attendue. La banque aux trois clés ne perçoit par ailleurs pas d'élément susceptible de faire grimper le titre. La recommandation "neutral" est conséquemment reconduite, comme l'objectif de cours de 450,00 francs suisses.

La Banque cantonale de Zurich (ZBK) note que les résultats sur le seul deuxième trimestre manquent de lustre et juge timides les prétentions de la direction en termes de rentabilité sur l'ensemble de l'exercice. La recommandation "pondérer au marché" reste de mise.

Vontobel se montre plus confiant pour le cours de l'action, dont la juste valorisation est devisée à 490 francs suisses. L'établissement privé confirme dans la foulée sa recommandation d'achat, évoquant une dynamique intacte sur le front des revenus.

Geberit paraît en bonne voie pour étoffer son bénéfice par action de plus de 10% tant sur l'année en cours que la suivante, moyennant une croissance organique "saine", une modeste amélioration de sa rentabilité et une atténuation des charges d'amortissement et des frais de rachat d'actions, étaie la banque zurichoise.

