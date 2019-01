Zurich (awp) - L'équipementier de sanitaires Geberit a prévu de lever jeudi le voile sur ses recettes en 2018. Huit analystes se sont prêtés au jeu des pronostics:

2018E (en mio CHF) consensus AWP 2017A chiffre d'affaires 3'070 2'908

FOCUS: l'essentiel de la croissance organique aura reposé sur les deux premiers trimestres. A l'issue d'un premier semestre en hausse de 4,3%, la progression s'était étiolée à 0,7% sur le troisième partiel. La direction avait dans la foulée modéré ses ambitions en la matière pour l'ensemble de l'exercice.

Outre une pénurie persistante de main d'oeuvre qualifiée en Allemagne, l'entreprise pointait du doigt la faiblesse de la demande en Autriche, en France, aux Pays-Bas ou encore en Suède.

OBJECTIFS: la direction a raboté en octobre sa projection de croissance organique à 3%, contre 4% précédemment, et nuancé son estimation de marge brute opérationnelle (Ebitda) à près de 28%, contre 28,2% jusqu'alors.

Sur le moyen terme, le rythme de croissance organique demeure fixé dans une fourchette de 4 à 6% et la marge Ebitda entre 28 et 30%.

POUR MÉMOIRE: Geberit assure être pour l'heure parvenu à compenser l'inflation des matières premières et des salaires en rehaussant ses propres prix. Les analystes n'excluent toutefois pas une pression croissante sur la rentabilité en raison du renchérissement de la main d'oeuvre. L'évolution des changes sur la fin de l'année n'aura pas non plus joué en faveur de l'industriel helvétique.

COURS DE L'ACTION: la nominative Geberit a connu un début d'année émaillé de trois dégradations de recommandations d'analystes, à "sell" dans les trois cas. Le cours s'en est trouvé élagué de plus de 4% déjà et l'action navigue désormais à son niveau de l'été 2016.

www.geberit.ch

jl/cf/jh/al