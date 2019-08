Zurich (awp) - L'équipementier de salles de bains Geberit publie jeudi 15 août ses résultats au premier semestre 2019. Huit analystes ont établi le consensus AWP:

S1 2019E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2018A estimations chiffre d'affaires 1'633 1'623 - 1'644 1'630 8 Ebitda 501 486 - 508 485 8 bénéfice net* 365 355 - 374 362 8 *ajusté

FOCUS: les analystes s'attendent à un ralentissement de la croissance organique au premier semestre. Le franc fort devrait aussi avoir pesé. La hausse des prix devrait avoir impacté positivement les revenus. Cela ne devrait compenser qu'en partie l'augmentation des salaires et des matériaux. C'est pourquoi un Ebitda légèrement plus élevé et une meilleure marge sont attendus. Les prévisions pour 2019 seront scrutées.

OBJECTIFS: la direction n'a pas livré de perspective concrète pour 2019, mais elle a concédé que Geberit évoluait dans un environnement d'affaires difficile. La volatilité a augmenté et le marché de la construction de certains pays a reculé. Dans l'ensemble, la construction en Europe continue d'être jugée positive.

POUR MÉMOIRE: Geberit a dégagé sur les trois premiers mois de 2019 un bénéfice net de 192 millions de francs suisses, en hausse de près de 5% en comparaison annuelle. Contre presque toutes attentes, la multinationale est parvenue à générer une modeste croissance de son chiffre d'affaires, de moins de 1% à 830 millions de francs suisses. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a gagné 6,8% à 262 millions, la marge afférente ayant été élargie de 1,8 point de pourcentage à 31,6%.

En mai, le groupe a annoncé vouloir lancer de nouveaux produits au cours de l'année.

COURS DE L'ACTION: comparé au plus bas de l'année en janvier à 353,20 francs suisses, l'action s'est nettement redressée à 432 francs suisses. Mais le plus haut de l'année à 567,10 francs suisses en juin semble déjà loin. .

site web: www.geberit.com

