Geberit a fait les frais du Covid-19 au premier trimestre

Zurich (awp) - Geberit a essuyé une baisse de la rentabilité au premier trimestre, qui s'est toutefois révélée supérieure aux attentes, en dépit d'un environnement de marché difficile marqué par le Covid-19. Le spécialiste des installations sanitaires se refuse toutefois à articuler des prévisions précises pour l'année en cours, la situation étant "incertaine et volatile", a-t-il expliqué jeudi.

"La demande a souffert en raison du Covid-19 dans pratiquement tous les pays", a indiqué jeudi le directeur général Christian Buhl lors d'une téléconférence. Au mois d'avril, les ventes se sont repliées entre "10 et 15%". Les affaires ont repris leur cours habituel seulement en Chine, a-t-il précisé.

La rentabilité, en repli, a toutefois dépassé les attentes. Le bénéfice net a reculé de 4,4% à 184 millions de francs suisses, freiné par un taux d'imposition plus élevé. De son côté, le résultat opérationnel (Ebitda) a légèrement diminué (-0,7%) à 260 millions. Les effets de changes ont influencé négativement la performance, précise le communiqué.

La marge Ebitda a progressé de 100 points de base à 32,6% par rapport à l'année précédente. Un effet positif s'est fait sentir en raison de prix des matières premières plus faibles.

Ces chiffres dépassent les attentes des analystes interrogés par AWP, qui tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 180,5 millions et sur un Ebitda de 248,9 millions.

Geberit avait déjà publié début avril son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année. En francs suisses, les ventes ont accusé un repli de 3,9% à 798 millions, en raison d'effets de changes négatifs. A taux de changes constants, elles ont crû de 1,5%.

Fort impact du Covid-19

L'épidémie de coronavirus a eu un impact négatif à compter de la deuxième quinzaine de mars, avec une baisse de la demande ressentie dans presque tous les pays. La chaîne d'approvisionnement n'a toutefois pas souffert.

Les ventes en francs suisses ont diminué dans toutes les régions, encore plus nettement lorsque les pays ont ordonné l'arrêt des chantiers, soit en Italie, en Grande-Bretagne, en Espagne, en France, en Inde et en Afrique du Sud. A quelques exceptions près, Geberit n'a pas encore instauré de chômage partiel.

Par contre, en monnaies locales, deux régions sur quatre ont inscrit une croissance, la plus importante, l'Europe (+2,7% à 739 millions) et l'Amérique (+0,8% à 25 millions). Avec chacune 17 millions, l'Asie-Pacifique (-21,6%) et le Moyen-Orient/Afrique (-15,3%) ont toutes deux essuyé des replis.

Les flux de trésorerie se sont inscrits dans le rouge à -7,1 millions, alors qu'un an plus tôt, ils étaient en territoire positif à 5,3 millions. Avec des liquidités de 350 millions de francs suisses en fin de premier trimestre, et des facilités de crédits du même ordre de grandeur, Geberit se dit solidement financé.

Pour la suite de l'exercice, le groupe s'est déclaré dans l'impossibilité de formuler des prévisions concrètes en raison d'une situation changeante et d'implications imprévisibles de la crise liée au Covid-19. L'influence sera toutefois "significative" sur les résultats au deuxième trimestre et sur l'ensemble de l'année".

Même si la situation se normalise au deuxième semestre, il ne faut pas s'attendre à un fort effet de rattrapage, dans la mesure où les capacités pour l'installation sont limitées dans certains pays. Cela s'est d'ailleurs récemment confirmé en Chine. Enfin, les marges devraient être freinées par le repli du chiffre d'affaires.

La société veut continuer d'investir dans son futur même si quelques dépenses non immédiatement nécessaires ont été reportées. Le programme de rachat d'actions prévu, récemment repoussé, devrait pouvoir être mené au troisième ou au quatrième trimestre.

Les analystes ont des avis divergents. Alors que certains louent le potentiel de reprise du titre, l'entreprise ayant déjà montré sa résistance lors de précédentes crises, d'autres sont plus sceptiques, insistant sur le fait que Geberit ne sera pas imperméable aux conséquences de la pandémie. Ils sont toutefois unanimes sur ce point: le Covid-19 n'a pas fini de chambouler les activités du spécialistes des installations sanitaires.

Vers 12h16, Geberit était toujours en tête des valeurs vedettes, avec une hausse de 5,6% à 446,50 francs suisses, à contre-courant d'un SMI en repli de 0,33%.

ol/jh/al