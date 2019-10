Zurich (awp) - Geberit prenait, jeudi, la tête du SMI dans les premiers échanges de la Bourse de Zurich, dépassant pour la première fois la barre des 500 francs suisses. Les chiffres sur les neuf premiers mois dépassent les attentes et atteignent même le haut de la fourchette des prévisions pour l'Ebitda et le bénéfice net. Les objectifs pour l'année ont été confirmés et même très légèrement relevés pour la marge des liquidités opérationnelles.

Vers 9h20, Geberit gagnait 2,4% à 507,60 francs suisses, en tête des valeurs vedettes du SMI, qui ne progressait que de 0,21%. Le titre a atteint un plus haut du jour à 514 francs suisses.

La Banque cantonale de Zurich note que la marge a fortement augmenté au troisième trimestre. Compte tenu de la volatilité des prix des matières premières, elle s'attend à une légère hausse des prix au quatrième partiel. "L'industrie de la construction continue d'être jugée positivement en Europe, selon la ZKB. Pour le marché suisse, il est même question qu'il reste à un niveau élevé. Quant au marché des Etats-Unis, il devrait légèrement baisser."

Barclays reste prudent en raison d'une demande qui risque de souffrir d'une base de comparaison difficile pour 2019 et des incertitudes concernant les coûts des matériaux dans les prochains mois. "Geberit n'est pas immunisé contre un ralentissement", selon la banque britannique.

Geberit a enregistré des résultats meilleurs que prévu, salue Bernd Pomrehn de chez Vontobel. Compte tenu de la forte exposition de l'équipementier de salles de bain sur le marché de la rénovation et de la demande latente en particulier en Allemagne, il s'attend à une performance opérationnelle résiliente, même si les marchés deviennent plus difficiles.

UBS trouve les résultats globalement positifs. Toutefois, il est peu probable que cela ait un impact sur les estimations consensuelles des analystes.

Goldman Sachs juge le résultat de Geberit "très solide avec une forte croissance organique". Contrairement à UBS, l'institut américain estime que les analystes vont revoir leurs positions légèrement à la hausse.

