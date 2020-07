Geberit recherché après des résultats meilleurs qu'escompté au premier semestre

Zurich (awp) - Le titre Geberit évoluait en hausse lundi matin à la Bourse, après la publication des chiffres de vente sur les six premiers mois de l'année. Les recettes ont essuyé les conséquences de la pandémie de Covid-19 et les effets de change ont pesé, mais la performance dépasse malgré tout les attentes des analystes.

A 10h27, le titre Geberit prenait 0,2% à 481 francs suisses, dans un SMI en hausse de 1,1%.

Geberit semble gérer la crise avec brio, alors que la société est parvenue à maintenir sa chaîne de valeur intacte au premier semestre, note la Banque cantonale de Zurich (ZKB) dans une commentaire. Au niveau de la rentabilité, les analystes tablent sur un repli du résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 16% au premier semestre. La recommandation "pondérer au marché" reste néanmoins de mise, dans la mesure où la valorisation de l'action est élevée.

Les analystes de Baader Helvea sont positivement surpris après l'annonce de la performance de l'équipementier sanitaire. Ils s'attendaient en effet à des replis plus marqués, en particulier en Allemagne, en Suisse, en Autriche et dans les pays du Benelux. En conséquence, ils estiment que de bonnes surprises sont possibles pour d'autres sociétés actives dans le bâtiment, comme Belimo, Forbo et Dormakaba.

Geberit a fait preuve d'une résilience supérieure aux attentes en première partie d'année, renchérissent les analystes de Vontobel. Le solide bilan et la capacité à générer des liquidités aideront la société à traverser la crise. Dans la foulée de ces bons résultats, l'objectif de cours est relevé à 500 francs suisses, contre 430 francs suisses précédemment.

ol/al