Geberit voit ses revenus diminuer au 1er trimestre 2020

Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires de Geberit a enregistré un recul de 3,9% à 798 millions de francs suisses au terme du premier trimestre 2020, selon un communiqué paru lundi. Malgré l'épidémie de coronavirus, le groupe assure rester très solide, tant au niveau de ses fondamentaux que de son bilan.

L'équipementier de salles de bains note que depuis la mi-mars le Covid-19 a eu des effets négatifs sur le secteur de la construction en Europe mais que sa chaîne d'approvisionnement demeure intacte. Ainsi Geberit poursuivra son programme stratégique et ses priorités opérationnelles.

Le groupe explique ne vouloir faire aucun compromis sur les fondamentaux et s'abstenir de toute mesure qui pourrait nuire à la situation présente ou future, par exemple en réduisant les efforts et les budgets consacrés à la recherche et au développement.

La direction est convaincue que le groupe est bien équipé pour relever les défis actuels et futurs et qu'il est bien positionné pour resortir renforcé de la crise.

