GECI INTERNATIONAL : projet de transfert vers Euronext Growth

Geci International soumettra au vote de ses actionnaires, réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 19 septembre 2019, un projet de transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext vers Euronext Growth. Le groupe spécialisé dans le conseil en Technologies et dans la Transformation Digitale explique que cette opération lui permettrait d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière, tout en offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME.Geci International ajoute que ce projet doit permettre de simplifier le fonctionnement de la société et de réduire ses coûts, tout en continuant à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires, les titres de Geci International pourraient être admis sur Euronext Growth à compter du 19 novembre.