GECI International : 07.11.2018 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018/2019

Paris, le 7 novembre 2018 - 18h00

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2018-19 EN CROISSANCE DE 22%

FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE SUR DES MARCHES PORTEURS

GECI International, spécialiste du Conseil en Technologies et des Services Numériques, maintient sa dynamique de forte croissance en réalisant au premier semestre 2018-19 un chiffre d'affaires de 15,2 M€, en progression de 22 % par rapport au premier semestre 2017-18. Cette performance démontre la pertinence de son positionnement sur les secteurs de la transition numérique, de la cybersécurité et des nouvelles mobilités. Dans ce contexte favorable, le Groupe confirme ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2018-19.

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE __________

Lors du premier semestre 2018-19, le pôle Ingénierie du Groupe a connu un fort dynamisme commercial, avec une croissance de 43,5%, particulièrement soutenue dans le domaine des véhicules électriques et autonomes où le Groupe dispose d'une expertise aujourd'hui reconnue. Parallèlement, le Groupe renforce son positionnement dans le conseil en transition numérique et élargit son offre de solutions et services dans la cybersécurité.

Le groupe poursuit la progression de son activité à l'international avec notamment un chiffre d'affaires au Brésil qui réalise un bond de 32,1% suite à l'ouverture réussie de nouveaux marchés dans le pays.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

Pôles d'activités

1er semestre (avril-sept 2018)

1er semestre (avril-sept 2017)VariationM€

% CA

M€

% CA

Ingénierie Finance

Informatique et Télécoms Holding

Chiffre d'affaires semestriel

4,98 1,82 8,35 0,05 15,20

32,7 % 12,0 % 55,0 % 0,3 %

100 %

3,47 2,27 6,61 0,14 12,49

27,8 % 18,2 % 52,9 % 1,1 %

+ 43,5 % - 19,8 % + 26,3 %

100 %

N/A + 21,7%

 Informatique & Télécoms : 8,35M€, soit 55 % du chiffre d'affaires du semestre

En France, la dynamique des ventes est portée par les domaines liés au Big Data, principalement celui des supercalculateurs (HPC - Calculs Haute Performance/ High Performance Computing), ainsi que les télécommunications et l'infogérance d'infrastructure.

Les nouvelles offres en cybersécurité industrielle, structurées pendant le semestre notamment dans le cadre d'une collaboration stratégique avec l'éditeur israélien de solutions innovantes CyberX, devraient monter progressivement en puissance d'ici la fin de l'exercice.

A l'international, les ventes au Brésil confirment leur solide croissance dans un marché favorablement orienté.

 Ingénierie : 4,98 M€, soit 32,7 % du chiffre d'affaires semestriel.

En France, le pôle accélère son développement dans le secteur des véhicules autonomes et des nouvelles mobilités. Ce développement est concrétisé par l'expansion de la filiale ETUD Intégral sélectionnée pour concevoir plusieurs prototypes de véhicules innovants, dont la navette Milla, véhicule intelligent et autonome dont un prototype sera présenté en janvier prochain au Consumer Electronic Show de Las Vegas.

En Afrique du Sud, le Groupe consolide ses positions dans le domaine des formations spécialisées pour des industries très réglementées.

 Finance : 1,82 M€, soit 12 % du chiffre d'affaires semestriel.

L'évolution du chiffre d'affaires du pôle est conforme aux attentes compte tenu de la réorganisation des activités liées aux services numériques et au retrait continu des prestations techniques à faible marge.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Au 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (79,4%), le Brésil (14,3%), l'Afrique du Sud (5,3%) et Israël (1%).

France

1er semestre (avril-sept 2018)

1er semestre (avril-sept 2017)M€

% CA

M€

% CA

Brésil

Afrique du Sud Israël

Chiffre d'affaires semestriel

12,07 2,18 0,80 0,15 15,20

79,4 % 14,3 % 5,3 % 1,0 %

100 %

9,97 1,65 0,87 NA 12,49

79,8 % 13,2 % 7,0 % NA

+ 21,0 % + 32,1 % - 8,0 %

100 %

NA + 21,7%

PERSPECTIVES 2018-19 FAVORABLES __________

La croissance enregistrée au premier semestre 2018-19 par le Groupe GECI International confirme la pertinence de sa stratégie axée sur la transition numérique, la cybersécurité et les nouvelles mobilités.

Le Groupe GECI International renouvelle un objectif de chiffre d'affaires 2018-19 supérieur à 32 M€ et une marge opérationnelle courante supérieure à 6 % du chiffre d'affaires pour l'exercice 2018-19.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels 2018/2019, le 18 décembre 2018 après bourse.

GECI INTERNATIONAL - SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

GECI International adresse les grands enjeux technologiques de notre société en proposant à ses clients une plateforme d'intégration allant de la R&D à la réalisation de projets dans un contexte de sécurité des systèmes informatiques et industriels. Depuis 35 ans, GECI international démontre sa capacité à diriger de grands projets complexes en fédérant un réseau mondial de partenaires technologiques et stratégiques, et des entreprises innovantes en forte croissance.

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

