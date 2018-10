GECI International : 29.10.2018 GECI International annonce une modification de son calendrier de communication financière

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 29 octobre 2018 - 8h00

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

GECI International annonce une modification de son calendrier de communication financière

Le Groupe GECI International, spécialiste du conseil en technologies et des services numériques, annonce avancer la publication de son chiffre d'affaires et de ses résultats du premier semestre 2018-2019 clos au 30 septembre 2018.

La publication du chiffre d'affaires semestriel, initialement prévue le jeudi 15 novembre 2018, aura lieu le mercredi 7 novembre 2018, après bourse.

La publication des résultats semestriels, initialement prévue le vendredi 21 décembre 2018, aura lieu le mardi 18 décembre 2018, après bourse.

GECI international adresse les grands enjeux technologiques de notre société (SmartTransports, SmartEnergy, SmartCity…) en proposant à ses clients une plateforme d'intégration allant de la R&D à la réalisation de projets dans un contexte de sécurité des systèmes informatiques et industriels. Depuis 35 ans, GECI international démontre sa capacité à diriger de grands projets complexes en fédérant un réseau mondial de partenaires technologiques et stratégiques, et des entreprises innovantes en forte croissance.

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

