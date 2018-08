GECI International : dynamique solide des ventes au T1

09/08/2018 | 18:52

Le début d'exercice de GECI International est solide : le groupe a rapporté ce jeudi après séance avoir dégagé un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros au titre de son premier trimestre (clos fin juin), soit une progression de 24% sur un an.



Le recul de 14,2% de la contribution du pôle 'Finance' à 0,97 million d'euros a ainsi été plus que compensé par les bonnes performances des divisions' Ingénierie' (+36,8%) et 'Informatique & Télécoms' (+28,8%), dont les revenus se sont positionnés à 2,6 millions d'euros et 4,47 millions.



Par zones géographiques, les revenus ont augmenté de 22% sur le marché domestique (6,22 millions d'euros), tandis que ceux générés au Brésil ont augmenté de 27% (1,27 million d'euros). Ceux provenant d'Afrique du Sud gagnent pour leur part 4% (420.000 euros).



GECI International indique anticiper une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres au cours de l'exercice 2018-19, lui permettant 'de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité'.





