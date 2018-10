Geci International : Apport complémentaire au contrat de liquidité

Le Groupe GECI International annonce que son contrat de liquidité confié à Oddo BHF fait l'objet ce jour d'un apport complémentaire de 100.000 euros.

L'objectif de cet apport est de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations de l'action GECI International.

Il est rappelé :

- Que lors du dernier bilan semestriel à la date du 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titres

0,00 Euros en espèces

- Que lors de la mise en place du contrat le 1er décembre 2016, les moyens suivants avaient été affectés au compte de liquidité :

61 724 Titres

50 416,18 Euros en espèces

GECI INTERNATIONAL - SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

GECI international adresse les grands enjeux technologiques de notre société (SmartTransports, SmartEnergy, SmartCity…) en proposant à ses clients une plateforme d'intégration allant de la R&D à la réalisation de projets dans un contexte de sécurité des systèmes informatiques et industriels. Depuis 35 ans, GECI international démontre sa capacité à diriger de grands projets complexes en fédérant un réseau mondial de partenaires technologiques et stratégiques, et des entreprises innovantes en forte croissance.

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

