Geci International : Bilan Semestriel Contrat de Liquidité GECI International

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE ENTRE

GECI INTERNATIONAL et ODDO BHF au 30 juin 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par GECI INTERNATIONAL à ODDO BHF, à la date du 30 juin 2019, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

743 031 titres

titres 15 467.16 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

319 999 titres

titres 55 332.17 euros

Sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ont été exécutés :

338 Transactions à l'achat

Transactions à l'achat 272 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

1360 714 titres et 166 021.78 euros à l'achat

titres et euros à l'achat 937 682 titres et 126 156.77 euros à la vente

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Numérique.

Avec près de 40 ans d'expérience, un réseau d'entreprises partenaires et la capacité de mobiliser des expertises à l'échelle mondiale, GECI International se positionne sur toute la chaine de valeur des projets (conseil, intégration, infogérance et formation) et s'engage dans la conception de solutions et de services intelligents au bénéfice de ses clients, grands-comptes, PME et start-up.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI. International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

Son siège est basé à Paris et ses 520 experts interviennent dans plus de 10 pays à travers le monde.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe : Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

Information réglementée

Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

