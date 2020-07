Geci International : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo et cie

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exercice 2019/20

Paris, le 6 juillet 2020 – 8h00

SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE ENTRE

GECI INTERNATIONAL ET ODDO BHF AU 30 JUIN 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par GECI INTERNATIONAL à ODDO BHF, à la date du 30 juin 2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

0.00 euros

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

319 999 titres

55 332.17 euros

Sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 ont été exécutés :

91 Transactions à l'achat

142 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

289 013 titres et 14 372.85 euros à l'achat

502 317 titres et 26 660.48 euros à la vente

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 – GECBT

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lmtyacpnkmfInp6aZploaGFsbpmXw2aaa2WexmFsYsybnJ+UnG5hbZ2aZm9llmxq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64174-030720-gi-bilan-cl-300620.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews