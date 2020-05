Chiffre d'affaires ANNUEL 2019/20

GECI International, spécialiste du Conseil en Technologies et de la Transformation Digitale, annonce un chiffre d'affaires annuel 2019/20 de 25,7 M€, en retrait de 14 % par rapport à l'année précédente malgré la bonne tenue des activités de Transformation Digitale. Le repli du chiffre d'affaires s'explique par le ralentissement des activités de Conseil en Technologies en raison d'une conjoncture difficile dans les secteurs de l'automobile à laquelle s'ajoute l'impact de la crise du Covid-19 qui a commencé à se matérialiser en mars.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Transformation Digitale : 20,6 M€, soit 80 % du chiffre d'affaires annuel

Le pôle Transformation Digitale enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 1 % par rapport à une base de comparaison élevée. Au cours de l'exercice, le Groupe a focalisé ses actions sur le renforcement des contrats existants et l'élargissement de ses référencements. La progression des ventes dans les Télécoms, en Finance et en HPC (High Performance Computing) permet de compenser un tassement en Infogérance. Même si elles demeurent encore marginales, les offres de cybersécurité ont confirmé leur apport stratégique en permettant au Groupe d'enrichir son portefeuille de solutions digitales et d'enregistrer de nombreuses marques d'intérêt de donneurs d'ordres. Le Groupe reste confiant dans sa capacité à bénéficier de l'accélération attendue de la demande de technologies digitales.

Conseil en Technologies : 5,1 M€, soit 20 % du chiffre d'affaires annuel

Le pôle Conseil en Technologies enregistre un ralentissement de son développement après deux exercices de forte croissance. Les ventes ont été notamment affectées par les évolutions de plusieurs clients clés de l'industrie automobile et par le report de leurs nouveaux programmes de R&D. Avec un positionnement d'expert sur le marché des nouvelles mobilités au cœur de la smart-city, le Groupe anticipe une reprise des activités du pôle au second semestre.

International : poursuite de la forte croissance

Le ralentissement du chiffre d'affaires a été plus important en France (- 18 %). À l'international, le Groupe a poursuivi sa croissance, notamment au Brésil (+ 16%). Au 31 mars 2020, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit principalement entre la France (76,9 %), le Brésil (18,6 %) et l'Afrique du Sud (4,5 %).

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TRIMESTRE ET SEMESTRE

En M€ (données consolidées non auditées) Exercice

2019/20 Exercice 2018/19 Variation 1er trimestre (avril-juin) 6,9 8,0 -14,2 % 2ème trimestre (juillet-septembre) 6,1 7,3 -16,7 % 1er semestre (avril-septembre) 13,0 15,3 -15,4 % 3ème trimestre (octobre-décembre) 6,7 7,8 -13,6 % 4ème trimestre (janvier-mars) 6,0 6,7 -9,3 % 2e semestre (octobre-mars) 12,7 14,5 -11,7 % Chiffre d'affaires annuel 25,7 29,8 -13,6 %

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Exercice 2019/20 Exercice 2018/19 Variation M€ % CA M€ % CA (%) Pôles d'activité Transformation digitale 20,6 80,2% 20,5 69,2% +0,9 % Conseil en technologies 5,1 19,8% 9,3 30,6% -45,2 % Holding - 0,0% 0,05 0,2% NA Chiffre d'affaires annuel 25,7 100 % 29,8 100 % -13,6 % Zones géographiques France 19,7 76,9 % 23,9 79,7 % -17,6 % Brésil 4,8 18,6 % 4,1 13,9 % +15,8 % Afrique du Sud 1,2 4,5 % 1,6 5,4 % -28,0 % Israël 0,0 0,0 % 0,2 1,0 % NA Chiffre d'affaires annuel 25,7 100 % 29,8 100 % -13,6 %

PERSPECTIVES

Depuis le début de la crise du Covid-19, dans le respect de la santé et de la sécurité de l'ensemble de ses collaborateurs, le Groupe a mis en place rapidement les dispositions nécessaires - télétravail de la majorité des collaborateurs, sécurisation des infrastructures techniques, gel des embauches et gestion optimisée du cash-flow - afin de s'adapter à l'évolution de la situation tout en soutenant l'activité de ses clients.

Le pôle Transformation Digitale montre une bonne résilience malgré le ralentissement temporaire de la demande de certains clients, tandis que le pôle Conseil en Technologies, qui a atteint un point bas début avril compte tenu de la fermeture temporaire du site de production de la filiale ETUD Integral, redémarre progressivement avec la reprise de certains projets et la mise en œuvre de mesures sanitaires strictes.

Dans ce contexte inédit, le Groupe demeure prudent et anticipe un premier trimestre 2019/20 difficile avant un redressement de ses activités à partir du deuxième trimestre de l'exercice.

Afin de renforcer ses marges de manœuvre, le Groupe a eu recours à certains dispositifs de soutien mis en place par les pouvoirs publics en France. Parallèlement, il a pris des mesures volontaristes pour réduire sa base de coûts, en utilisant tous les leviers disponibles, en particulier en réduisant de façon drastique ses frais généraux et administratifs. Le Groupe entend ainsi préserver sa capacité financière et est confiant dans sa capacité à traverser favorablement la situation actuelle.

Pour l'ensemble de l'exercice 2020/21, le Groupe donne la priorité au retour à la rentabilité et à l'optimisation du potentiel économique de toutes ses filiales, tout en continuant à œuvrer dans l'investissement technologique dans les domaines des Deep Tech, du Digital, des Nouvelles Mobilités et des Services et Produits Intelligents en France et à l'international.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats annuels 2019/20, le 31 juillet 2020 après bourse.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et la Transformation Digitale et offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, solutions et services intelligents.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets : conseil, intégration, infogérance et formation.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 – GECBT

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

