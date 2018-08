Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018/2019 en forte croissance de + 24%



Faits marquants du trimestre

Le Groupe GECI International (« le Groupe ») maintient sa dynamique de forte croissance et réalise au premier trimestre 2018-19 un chiffre d'affaires de 8 M€, en progression de 24 % par rapport au premier trimestre 2017-18.

Le Groupe enregistre d'importants développements dans le secteur des véhicules autonomes et des nouvelles mobilités, mais aussi dans le conseil en transition numérique avec le démarrage des activités de cybersécurité.

La France confirme son expansion dans un contexte de forte croissance des marchés liée à la digitalisation de l'industrie et des services. À l'international, le Groupe poursuit son développement, le Brésil confirmant notamment sa dynamique dans une conjoncture locale favorable.

Parallèlement, le Groupe étend sa base technologique en Israël avec l'intégration de GECI Advanced Technologies, nouvelle filiale proche des écosystèmes de startups israéliens et leurs différentes technologies à fort potentiel. Si sa première contribution au chiffre d'affaires du Groupe est marginale, elle commence à prouver sa capacité à déployer des solutions innovantes pour les marchés français et internationaux dans les secteurs des transports et de la Cyber Défense.

Évolution du chiffre d'affaires par activité

Pôles d'activités 1er trimestre

(avril-juin 2018) 1er trimestre

(avril-juin 2017) Variation

(%) M€ % CA M€ % CA Informatique & Télécoms 4,47 56% 3,47 54% +28,8% Ingénierie 2,60 32% 1,90 29% +36,8% Finance 0,97 12% 1,13 17% -14,2% Chiffre d'affaires trimestriel 8,04 100 % 6,50 100 % +23,7%

Pôle Informatique & Télécoms : 4,47 M€, soit 56 % du chiffre d'affaires trimestriel

En France, le pôle enregistre une forte croissance de ses ventes. Ce développement se traduit par la croissance continue des offres HPC (High Performance Computing), la progression des activités d'infogérance et l'émergence des activités liées à l'intégration d'écosystèmes digitaux et à la cybersécurité. Ce développement s'accompagne de la conquête de nouveaux contrats auprès de grands comptes et start-up.

Au Brésil, les ventes sont en progression solide et bénéficient d'une conjoncture favorable portée par la modernisation des réseaux et infrastructures de télécommunication brésiliens.

Pôle Ingénierie : 2,60 M€, soit 32 % du chiffre d'affaires trimestriel

En France, le pôle, tourné vers les véhicules autonomes et les nouvelles mobilités, monte en puissance et accélère son expansion commerciale auprès des grands donneurs d'ordre. La forte croissance de son activité est marquée par le développement de prestations au forfait pour des projets à forte valeur ajoutée.

En Afrique du Sud, la filiale du Groupe consolide ses positions dans le domaine des formations spécialisées pour des industries très réglementées.

En Israël, la première contribution de GECI Advanced Technologies (consolidée depuis le 1er janvier 2018), participe à la croissance du pôle à hauteur de 0,1 M€.

Pôle Finance : 0,97 M€, soit 12 % du chiffre d'affaires trimestriel

Le pôle redéploie ses offres sur des segments à plus forte valeur ajoutée, comme le conseil ou la sécurité pour les acteurs de la banque, de la finance et de l'assurance. Son chiffre d'affaires est conforme aux attentes compte tenu de la réduction des prestations techniques à faible marge.

Évolution du chiffre d'affaires par zone géographique

Au 30 juin 2018, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (77%), le Brésil (16%), l'Afrique du Sud (5%) et Israël (2%).

1er trimestre

(avril-juin 2018) 1er trimestre

(avril-juin 2017)

Publié Variation

(%) M€ % CA M€ % CA France 6,22 77 % 5,1 78 % + 22% Brésil 1,27 16 % 1,0 15 % + 27% Afrique du Sud 0,42 5 % 0,4 7 % + 4% Israël 0,13 2 % - - N/A Chiffre d'affaires trimestriel 8,04 100 % 6,5 100 % + 23,7%

Perspectives

Dans un secteur du numérique en pleine expansion, le Groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres au cours de l'exercice 2018-19, lui permettant de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité.

Afin de démultiplier ses offres et accroître son assise commerciale, le Groupe mène une stratégie axée sur des marchés innovants (Digitalisation, Cybersécurité et Nouvelles Mobilités), noue des partenariats stratégiques dans des technologies à fort potentiel et développe son implantation internationale.

Le Groupe entend profiter des ruptures technologiques dans les domaines de l'ingénierie, des télécoms et de l'informatique pour accompagner les grands industriels, PME ou start-ups dans la réussite de leur transformation digitale et dans la conception de solutions et services intelligents.

Agenda

L'Assemblée Générale se tiendra le 21 septembre 2018 à 10h, aux Salons France-Amériques, 9-11 avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris.

GECI International - Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s'est affirmé comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie. GECI International cible aujourd'hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans le conseil en technologies, le digital, et les services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d'expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.

GECI International - Société anonyme au capital de 1.432.318,56 euros

Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology.

GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP

Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

