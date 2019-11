CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2019-20

GECI International, spécialiste du Conseil en Technologies et de la Transformation Digitale, réalise au premier semestre 2019-20 un chiffre d'affaires de 13,0 M€, en retrait de 15 % par rapport au premier semestre 2018-19, qui avait été particulièrement dynamique (+ 22 %). Ce repli s'explique essentiellement par une pause dans la forte dynamique de croissance des activités de Conseil en Technologies.

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Lors du premier semestre 2019-20, le Groupe a consolidé son positionnement dans le Conseil en Transformation Digitale en focalisant ses efforts sur le développement des contrats existants, tout en soutenant ses actions commerciales pour élargir son référencement. Dans le Conseil en Technologies, le semestre est marqué par une pause dans la croissance après les importants succès commerciaux enregistrés en 2018 dans le domaine des véhicules électriques et autonomes.

Le ralentissement des ventes est beaucoup plus marqué en France. À l'international, le Groupe poursuit son développement, notamment au Brésil qui contribue pour près de 20 % au chiffre d'affaires du Groupe au 30 septembre 2019.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

Pôles d'activités 1er semestre

(avril-sept 2019) 1er semestre

(avril-sept 2018) Variation 2019-2020 1er semestre

(avril-sept 2017) M€ % CA M€ % CA M€ % CA Transformation Digitale 10,23 78,9 % 10,35 67,6 % - 1,2 % 8,88 71,1 % Conseil en Technologies 2,73 21,1 % 4,92 32,1 % - 44,5 % 3,47 27,8 % Holding - N/A 0,05 0,3 % - 100 % 0,14 1,1 % Chiffre d'affaires semestriel 12,96 100 % 15,32 100 % -15,4 % 12,49 100 %

Transformation Digitale : 10,23 M€, soit 79 % du chiffre d'affaires du semestre

Les activités de Transformation Digitale se maintiennent à un bon niveau par rapport à une base de comparaison élevée. Le Groupe a focalisé ses efforts sur le développement de la performance des contrats existants avec en particulier une progression des ventes dans les Télécoms. Les actions commerciales pour élargir le référencement se sont poursuivies. Des développements positifs ont été enregistrés en Infogérance qui ont permis de compenser le ralentissement en HPC (High Performance Computing) et en Finance. La contribution des activités nouvelles de cybersécurité reste marginale malgré le développement des marques d'intérêt de la part de donneurs d'ordres en attente de solutions efficaces pour protéger leurs actifs face aux menaces croissantes.

Conseil en Technologies : 2,73 M€, soit 21 % du chiffre d'affaires du semestre

Le pôle Conseil en Technologies marque une pause dans son développement après plusieurs semestres de forte croissance. Le ralentissement des ventes s'explique par i/ une base de comparaison particulièrement importante du fait de la réalisation d'importantes prestations au forfait dans le secteur des véhicules autonomes en 2018 et ii/ l'attentisme des donneurs d'ordre dans une conjoncture économique de l'industrie automobile plus incertaine. Avec un positionnement d'expert sur le marché des nouvelles mobilités au cœur de la smart-city, le Groupe anticipe une reprise de ces activités de Conseil en Technologies d'ici la fin de l'exercice.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Au 30 septembre 2019, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (75,3%), le Brésil (19,8%) et l'Afrique du Sud (4,9%).

Zones géographiques 1er semestre

(avril-sept 2019) 1er semestre

(avril-sept 2018) Variation 2019-2020 1er semestre

(avril-sept 2017) M€ % CA M€ % CA M€ % CA France 9,76 75,3 % 12,03 78,5 % - 18,9 % 9,97 79,8 % Brésil 2,57 19,8 % 2,33 15,2 % + 10,3 % 1,65 13,2 % Afrique du Sud 0,63 4,9 % 0,79 5,2 % - 20,3 % 0,87 7,0 % Israël - N/A 0,16 1,1 % - 100 % - N/A Chiffre d'affaires semestriel 12,96 100 % 15,32 100 % - 15,4 % 12,49 100 %

PERSPECTIVES 2019-20

Malgré la baisse transitoire de l'activité au premier semestre, la multiplication des projets en phase de discussions permet au Groupe de rester confiant dans sa capacité à renouer rapidement avec sa dynamique de croissance. Pour accroître son potentiel, le Groupe a récemment engagé une nouvelle étape stratégique autour de deux axes prioritaires :

L'optimisation de la croissance interne de toutes les filiales, en France et à l'international, sur leurs marchés cibles avec une autonomie économique et managériale accrue.



Le renforcement des opportunités de croissance externe à travers la société mère du Groupe avec l'ambition d'être un acteur de l'investissement technologique focalisé sur l'incubation de projets innovants à l'international dans les domaines des Deep Tech, du Digital et des Services Innovants.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels 2019/2020, le 18 décembre 2019 après bourse.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et dans la Transformation Digitale. A travers sa société d'investissement technologique et son expertise des services digitaux, le Groupe intègre les meilleures innovations du marché au bénéfice de ses clients, grands-comptes, PME et start-up.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaîne de valeur des projets (conseil, intégration, infogérance et formation) et s'engage dans la conception de solutions et de services intelligents.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe : Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

