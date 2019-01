Geci International : GECI International présent à Cybertech Tel Aviv

GECI INTERNATIONAL SERA PRÉSENT A CYBERTECH - TEL AVIV

L'OCCASION DE NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS

POUR SA PLATEFORME DE SOLUTIONS ET DE SERVICES EN CYBERSECURITE

La conférence internationale CYBERTECH 2019 réunit du 28 au 30 janvier les chefs de file de la cybersécurité, des décideurs gouvernementaux du monde entier et les meilleurs experts en technologie pour l'un des événements les plus importants au monde dans le domaine.

Cybertech s'est imposée depuis 2014 comme l'une des principales plates-formes de networking B2B. Elle regroupe plusieurs centaines d'entreprises, des acteurs de références aux start ups, et accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs venus du monde entier pour découvrir ce qui se fait de plus innovant en cybersécurité, notamment dans le domaine industriel.

Le Groupe GECI International, présent en Israël via sa filiale GECI Advanced Technology, est particulièrement actif dans ce pays précurseur en la matière. Il dispose notamment d'un réseau de partenaires locaux, tel que CyberX qui dispose de solutions largement déployées pour réduire continuellement les risques liés aux Systemes de Contrôle Industriel (ICS) et à l'Internet des Objets (IIoT).

GECI International entend profiter de sa présence à CYBERTECH pour promouvoir son savoir-faire en Conseil, en Déploiement de solutions dédiées à la cybersecurité et en Gestion de ces infrastructures. Ce salon sera aussi l'occasion de poursuivre l'élargissement de sa plateforme de cybersécurité avec notamment en ligne de mire la conclusion d'un nouveau partenariat. Rendez-vous le 29 janvier pour en savoir plus.

GECI INTERNATIONAL - SMART SOLUTIONS FOR A SMART WORLD

GECI International, spécialiste du Conseil en Technologies et des Services Numériques, adresse les grands enjeux de notre société en proposant à ses clients une plateforme d'intégration allant de la R&D à la réalisation de projets dans un contexte de sécurité des systèmes informatiques et industriels. Depuis 35 ans, GECI international démontre sa capacité à diriger de grands projets complexes en fédérant un réseau mondial de partenaires technologiques et stratégiques, et des entreprises innovantes en forte croissance.

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C

