Geci International : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2017-2018

Mise à Disposition du Rapport Financier Annuel 2017-18

GECI International annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier annuel 2017-18.

Il peut être consulté sur le site internet du groupe www.geci.net, rubrique investisseurs.

Ce rapport inclut les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes et le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne.

GECI International - Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s'est affirmé comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie. GECI International cible aujourd'hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans le conseil en technologies, le digital, et les services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d'expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.

GECI International - Société anonyme au capital de 1.379.818,56 euros

Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology.

GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP

Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

