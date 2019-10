Geci International : Nouvelles Orientations Stratégiques

NOUVELLES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE POUR GECI INTERNATIONAL



L'environnement économique et technologique est en pleine mutation avec un marché riche de multiples opportunités. Fort de son savoir-faire, de sa capacité d'innovation et d'intégration, ainsi que de sa connaissance des marchés internationaux, le Groupe GECI International se transforme en société d'investissements technologiques et engage une nouvelle dynamique entrepreneuriale.

Lors de son Conseil d'administration qui s'est tenu le 10 octobre 2019, le Groupe GECI International a décidé de prendre une nouvelle dimension stratégique pour accroître son potentiel de croissance et de profitabilité.

D'une part, à travers sa holding de tête, le Groupe a pour ambition d'affirmer sa position d'acteur de l'investissement technologique en se focalisant sur les opportunités de croissance externe et sur l'incubation de projets innovants dans les domaines des Deep Tech, du Digital et des Services Innovants.

D'autre part, pour soutenir sa croissance interne, toutes les filiales vont accroître leur autonomie économique et managériale avec l'objectif d'optimiser leur développement sur leurs marchés cibles, qu'ils soient nouvelles mobilités, transformation numérique, cybersécurité et autres.

La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie de croissance interne, externe, d'innovation et d'expansion géographique repose sur un mode de gouvernance rénové.

Dans cette perspective, le Conseil d'administration a décidé de renforcer les structures du Groupe en le dotant d'entités autonomes conduites par des directeurs généraux. Ces derniers auront pour mission de poursuivre le développement des entités en fonction des directives stratégiques définies par le Groupe.

Pour conforter cette nouvelle phase de développement, le Conseil d'administration a décidé de nommer en qualité de Vice-Président, Monsieur Patrick Hayoun, avec la mission d'accompagner la mise en œuvre de la stratégie de la holding de tête du Groupe et de son développement à l'international.

Le Conseil se réjouit de pouvoir bénéficier de sa connaissance opérationnelle du Groupe dans ses nouvelles fonctions.

Serge Bitboul, Président fondateur du Groupe : « Le développement futur de GECI International, ses enjeux dans un monde en évolution, nécessitent une nouvelle approche des marchés, une stratégie rénovée et un renforcement de la gouvernance. Les évolutions engagées contribueront à poursuivre le chemin de la croissance, mais aussi à initier une dynamique de transformation au sein du Groupe. Le Groupe GECI International est confiant dans ses perspectives d'avenir. »

Biographie de Monsieur Patrick Hayoun

Diplômé de la Business School Lausanne, Patrick Hayoun a plus de 20 années de développement entrepreneurial. Administrateur et directeur général de Guggenheim & Associates depuis 1997, il apporte son savoir dans la création et le développement international des entreprises. Dans le cadre de ses fonctions en tant que Directeur Général de Guggenheim & Associates, il a reçu en 2015, le prix « Entreprendre et Réussir, Aide à la création et au développement international des entreprises ».

Patrick Hayoun est administrateur du Groupe GECI International depuis le 12 septembre 2016. Il est le représentant de la Société Air Invest qui accompagne GECI International depuis une dizaine d'années et est actionnaire à hauteur de 9,0 % du capital au 30 septembre 2019.

Agenda : Chiffre d'affaires du premier semestre 2019, le 15 novembre 2019

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et dans la Transformation Digitale. Avec sa plateforme de solutions et produits en Cybersécurité et son expertise en Mobilités, le Groupe intègre les meilleures innovations du marché au bénéfice de ses clients, grands-comptes, PME et start-up.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets (conseil, intégration, infogérance et formation) et s'engage dans la conception de solutions et de services intelligents.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe : Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60563-111019-gi-nouvelles-orientations-strategiques.pdf Informations privilégiées :- Autres communiqués

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews