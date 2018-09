Geci International : Objectifs financiers 2018-2019

GROUPE GECI INTERNATIONAL

PREMIERES ETAPES DU PLAN DE TRANSFORMATION FRANCHIES

LANCEMENT DE LA PLATEFORME DE SOLUTIONS ET SERVICES SECURITE

OBJECTIFS FINANCIERS 2018-19

Se recentrer sur ses marchés les plus porteurs tout en capitalisant sur son expérience, mettre en place une organisation intégrée et optimisée, restaurer ses marges... tels étaient les enjeux - désormais atteints - de GECI International ces deux dernières années.

LANCEMENT D'UNE GAMME DE SOLUTIONS ET SERVICES DE CYBERSÉCURITÉ

La filiale israélienne GECI ADVANCED TECHNOLOGIES a développé avec ses partenaires locaux, les sociétés Triple Cyber et Cyber X, une gamme de solutions permettant la sécurisation et la protection des réseaux informatiques IT et OT des groupes industriels, ETI et PME. Après avoir initié ses premières opérations commerciales, le Groupe GECI International ouvre en octobre 2018 un Security Operations Center (SOC) qui donnera aux experts du Groupe les moyens physiques et technologiques d'appréhender l'ensemble des systèmes d'information et de contrôle industriels.

A l'heure du développement de l'IoT (Internet des Objets), se prémunir face aux cyber-attaques s'avère crucial pour les groupes industriels. Le Groupe GECI International permet de répondre à cet enjeu en proposant des services de surveillance continue et en temps réel, reposant sur des solutions TripleCyber (réseaux) et CyberX (Internet des Objets), deux références mondiales et dont le Groupe est devenu le partenaire depuis cette année.

Ces solutions et services seront opérés en s'appuyant sur les équipes du tout nouveau centre de services basé à Roanne, opérationnel dès octobre 2018.

Celui-ci couvre une gamme de services variés de sécurité : cartographie des risques, protection des systèmes, surveillance continue et prédictive, détection en temps réel, gestion réactive des incidents… Il permet de répondre aux demandes les plus critiques des clients, en France comme dans le reste du monde.

Enfin, pour renforcer le catalogue de ses offres, le Groupe lance son incubateur GILAB (GECI Innovation LAB) et accueille sa première start-up, une jeune entreprise innovante fédérant des travailleurs indépendants spécialisés dans la sécurité et les risques informatiques.

Le Groupe dispose ainsi d'une plateforme de services et solutions en sécurité complète pour offrir à ses clients des projets à forte valeur ajoutée permettant la réussite sécurisée de leur transformation digitale.

A moyen terme, le Groupe entend développer ses offres de cybersécurité en Belgique, Luxembourg, Suisse, Portugal et Brésil, à partir de ses filiales françaises et brésilienne.

UN BUSINESS MODEL DIFFÉRENCIÉ

AXÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS INTELLIGENTES

Le business model du Groupe GECI International s'appuie sur sa capacité à combiner une expertise approfondie de ses marchés avec des compétences technologiques à forte valeur ajoutée. L'ambition du Groupe est de développer des solutions de rupture qui aident ses clients à maîtriser des environnements toujours plus complexes marqués par le foisonnement des technologies, l'ultra-connectivité des écosystèmes numériques et le besoin croissant de solutions robustes, rapides et efficaces dans la chaîne critique.

L'intégration de technologies de dernière génération, le développement de plateformes de services et l'élargissement de l'implantation internationale contribuent à renforcer le positionnement du Groupe GECI International sur ses marchés les plus innovants et à accroître les niveaux des projets au forfait, plus complexes et internationaux.

Serge Bitboul, PDG et fondateur du Groupe, indique : « Nos expertises sont multiples. Elles sont par exemple reconnues en design, études et construction automobile. Couplée à nos compétences en développement de systèmes et en cybersécurité, nous sommes tout à fait légitimes pour aborder le sujet passionnant des véhicules autonomes sur lequel nous sommes déjà très actifs. Des compétences illustrées par notre filiale Etud Integral qui vient de gagner le contrat pour la conception et la réalisation de la navette autonome Milla, créée par la start-up ISFM et sélectionnée en avril dernier par le programme Ubimobility, avec comme objectif son exposition au salon de LAS VEGAS de janvier 2019. »

OBJECTIFS 2018-19 DE CROISSANCE FORTE ET RENTABLE

Avec une progression du chiffre d'affaires de 24% au premier trimestre, la croissance permet à l'entreprise, spécialiste du conseil en technologies et des services numériques, d'aborder l'exercice sereinement.

Dans un contexte favorable, le Groupe envisage un chiffre d'affaires 2018-19 supérieur à 32 M€. La gestion rigoureuse des charges et le développement des leviers opérationnels devrait permettre de générer une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, le Groupe se fixant l'objectif d'une marge opérationnelle courante supérieure à 6 % du chiffre d'affaires pour l'exercice 2018-19.

« Nous entamons désormais un nouveau plan pour la période 2018-2020 qui repose sur la montée en gamme de notre offre, et l'élargissement de notre champ d'action. Les objectifs 2019 sont ambitieux et s'accompagnent de nombreux défis liés à la capacité d'innovation de GECI International, capacité dont elle a toujours su faire preuve. Il s'agit de notre marque de fabrique ! » conclut Serge Bitboul, PDG et fondateur de l'entreprise.

