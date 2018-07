Geci International : Résultats Annuels 2017-2018

RESULTATS ANNUELS 2017-18



Un chiffre d'affaires [1] annuel en forte croissance de +14,2 %

Un résultat opérationnel courant à 5,9 % du chiffre d'affaires au second semestre

La poursuite d'une croissance à deux chiffres pour l'exercice 2018-19

Le Conseil d'administration réuni le 31 juillet 2018 a examiné et arrêté les comptes annuels 2017-18 clos au 31 mars 2018.

Données financières consolidées

En M€ 2017-18

(12 mois) S2 2017-18

(6 mois) S1 2017-18

(6 mois) 2016-17

(12 mois) Chiffre d'affaires 27,72 15,23 12,49 24,28 Résultat opérationnel courant (0,06) 0,90 (0,96) (1,28) Résultat courant avant impôt (2,73) (0,55) (2,18) (6,01) Résultat net consolidé (2,26) 0,12 (2,38) (6,38) Résultat net part du Groupe (1,94) 0,13 (2,07) (5,75)



Les comptes annuels consolidés au 31 mars 2018 du Groupe GECI International (« le Groupe ») tiennent compte de 12 mois d'activité de la société ETUD Integral, acquise fin juin 2016 – contre 9 mois au 30 septembre 2016. L'impact de cette intégration sur les comptes consolidés est marginal.

Faits marquants

Le Groupe a renoué avec une forte croissance et a redressé sa rentabilité, notamment au second semestre de l'exercice. Le chiffre d'affaires a ainsi progressé de +22% entre le premier et le second semestre et la marge opérationnelle courante est désormais positive, passant de -7,7% du chiffre d'affaires au premier semestre à +5,9% au second semestre.

Ces performances s'appuient sur le repositionnement stratégique du Groupe autour des marchés de la Digitalisation, des Véhicules Autonomes et de la Cybersécurité.

Cette stratégie s'est traduite par une montée en puissance du pôle « Informatique et Télécoms », ainsi que par une croissance soutenue des activités à l'international, aussi bien au Brésil qu'en Afrique du Sud. Le pôle « Ingénierie », tourné vers les véhicules autonomes et les nouvelles mobilités, a enregistré une nette amélioration de ses performances. Le pôle « Finance » a connu une baisse d'activité du fait de son retrait de certains segments à faible valeur ajoutée.

Le Groupe a parallèlement poursuivi la diversification de ses activités afin de soutenir sa stratégie de croissance future. L'intégration en fin d'année 2017 de la filiale israélienne Geci Advanced Technologies[2] a permis d'enrichir les offres avec de nouvelles solutions innovantes pour les marchés français et internationaux. Ces développements se sont depuis matérialisés par la signature de plusieurs partenariats commerciaux avec des acteurs de référence de la Cybersécurité et de l'Internet des Objets en Israël.

Pour accompagner son développement, le Groupe a poursuivi au cours de l'exercice son recrutement intensif. Il comptait au 31 mars 2018 un effectif total de 492 personnes contre 440 personnes au 31 mars 2017.

Résultats

Le chiffre d'affaires annuel du Groupe au 31 mars 2018 s'établit à 27,72 M€, en croissance de 14,2% par rapport à l'exercice précédent et dont 21 % est réalisé à l'international. L'activité du Groupe se répartit entre ses différents marchés de la manière suivante : 29 % en Ingénierie, 55 % en Informatique et Télécoms et 16 % en Finance.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) de l'exercice est proche de l'équilibre à (0,06) M€ au 31 mars 2018, contre une perte de (1,3) M€ au 31 mars 2017. Après un premier semestre impacté par les charges de rédéploiement des offres du Groupe, le ROC au second semestre s'est fortement amélioré en ressortant bénéficiaire de 0,9 M€, contre une perte de (1,0) M€ au premier semestre de l'exercice. Cette évolution favorable tient à l'amélioration du modèle économique de l'entreprise, ce qui permet de dégager une marge opérationnelle courante positive de 5,9% au second semestre.

Le résultat net part du Groupe ressort en perte de (1,9) M€ contre une perte de (5,7) M€ au 31 mars 2017. Ce résultat intègre plusieurs éléments non courants, pour leur grande part déjà constatés au premier semestre de l'exercice. Ils se montent aujourd'hui à (1,0) M€ dans la rubrique risques et charges. L'augmentation constatée de la provision est de 0,35M€ pour le second semestre.

Situation Financière

Après prise en compte du résultat de l'exercice, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent, à (2,2) M€ contre (6,2) M€ au 31 mars 2017. Ils intègrent pour un montant total de 4,3 M€ les augmentations de capital intervenues à travers (i) l'exercice de bons de souscription d'actions[3] (BSA) gratuits distribués suite à l'Assemblée Générale du 29 mars 2016, (ii) la conversion d'une partie des ORNANE[4] émises le 19 décembre 2016, le 31 juillet 2017 et le 7 février 2018, (iii) l'exercice des bons de souscription d'actions remboursables[5] (BSAR A) distribués gratuitement suite à l'Assemblée Générale du 28 juillet 2017.

A cela s'ajoutent 2 M€ de renforcement des fonds propres par voie d'incorporation de compte-courant d'actionnaire de la société AirInvest Holding Ltd suite à l'Assemblée Générale du 22 mars 2018.

L'endettement net du Groupe s'élève à (13,3) M€ au 31 mars 2018 (dont 2,7M€ d'ORNANE non converties) et les liquidités à 1,1 M€. Le plan de trésorerie du Groupe anticipe un excédent pour la fin de l'exercice 2018-19, en tenant compte d'une gestion rigoureuse des frais généraux et des perspectives raisonnables d'évolution d'activité pour les sociétés opérationnelles.

Les fonds propres du Groupe vont se renforcer par les conversions d'ORNANE déjà émises (1,9 million déjà exercées au 12 juillet 2018). A ce jour, il en reste 2,8 millions qui viendront accroître les fonds propres dans l'année.

Perspectives

Dans un secteur du numérique en pleine expansion, le Groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres au cours de l'exercice 2018-19, et entend poursuivre l'amélioration de sa rentabilité.

Afin de démultiplier ses offres et accroître son assise commerciale, le Groupe mène une stratégie axée sur des marchés innovants (Digitalisation, Cybersécurité et Nouvelles Mobilités), noue des partenariats stratégiques dans des technologies à fort potentiel et développe son implantation internationale.

Le Groupe entend profiter des ruptures technologiques dans les domaines de l'ingénierie, des télécoms et de l'informatique pour accompagner les grands industriels, PME ou start-ups dans la réussite de leur transformation digitale et dans la conception de solutions et services intelligents.

Agenda

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2018-19, le 9 août 2018

trimestre 2018-19, le 9 août 2018 Assemblée Générale le 21 septembre 2018

Le rapport financier annuel 2017-18 est disponible sur le site internet de la société, www.geci.net

GECI International - Smart Solutions for a Smart World

Le Groupe GECI International, créé en 1980, s'est affirmé comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie. GECI International cible aujourd'hui des segments de marché à forte croissance et à forte valeur ajoutée, notamment dans le conseil en technologies, le digital, et les services et produits intelligents. Fort de sa crédibilité mondialement reconnue en matière de conseil, d'expertise et de sa capacité à mobiliser les compétences les plus qualifiées, GECI International accompagne les entreprises dans leur transition numérique et dans leur démarche de conception et de développement de nouveaux services & solutions intelligentes.

GECI International - Société anonyme au capital de 1.379.818,56 euros

Siège social : 37-39 Rue Boissière - 75116 PARIS - 326 300 969 RCS PARIS

GECI International est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology.

GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 – GECP

Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

Contact

GECI INTERNATIONAL

Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00

relation.investisseurs@geci.net CALYPTUS

Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

geci@calyptus.net

[1] après ajustement suite à des remontées d'éléments financiers des filiales par rapport au chiffre d'affaires communiqué le 15 mai 2018.

[2] GECI Advanced Technologies est intégrée à 100% dans les comptes depuis la fin de l'année civile 2017. Sa contribution aux résultats consolidés du Groupe est non significative pour l'exercice 2017-18.

[3] Distribués gratuitement suite à l'Assemblée Générale Mixte du 29 mars 2016, 18 981 228 BSA, soit 31 % du total maximum potentiel, ont été exercés à l'issue de l'opération, entrainant la création de 18 981 228 actions nouvelles pour un montant brut de souscription de 484 722 euros.

[4] Le Groupe a émis le 19 décembre 2016, suivi d'un avenant signé le 15 février 2017, 1 M€ d'ORNANE (Obligation remboursable en numéraire et en actions nouvelles et existantes), assorties de bons de souscription d'actions remboursables dans le cadre d'un engagement global maximum de 10 M€. L'Assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2017 a autorisé l'émission, en plusieurs tranches, d'ORNANE pour un montant maximum de 9 M€. Le 31 juillet 2017, le Groupe a procédé à un premier tirage, par exercice de 300 Bons d'émission d'ORNANE, à hauteur de 3 M€ de valeur nominale. Le 7 février 2018, le Groupe a procédé à un second tirage, par exercice de 320 Bons d'émission d'ORNANE, à hauteur de 3,2 M€ de valeur nominale. Au 31 mars 2018, 50 ORNANE de ce second tirage ont été converties (soit 270 restantes) et ont donné lieu à la création de 2.777.777 actions nouvelles (un tableau de suivi est mis en ligne sur le site http://www.geci.net/files/ORNANE/FRPDF20180712_SUIVI_ORNANE.pdf).

[5] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2017, le Groupe a attribué gratuitement le 31 juillet 77 326 418 bons de souscription d'actions remboursables au profit des actionnaires de la Société (BSAR A). A fin mars 2018, 813 912 BSAR A ont été exercés, donnant lieu à la création de 203 478 actions nouvelles pour un montant brut de 54 939 euros. Les BSAR A sont côtés sur Euronext.

