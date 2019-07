Geci International : Résultats Annuels 2018-2019

Une croissance organique de 7%

Un retour du résultat opérationnel courant dans le vert

Amélioration de la situation financière

La poursuite de la croissance pour l'exercice 2019-20

Le Conseil d'administration réuni le 24 juillet 2019 a examiné et arrêté les comptes annuels 2018-19 clos au 31 mars 2019.

Données financières consolidées

En M€ 2018-19

(12 mois) 2017-18

(12 mois) Chiffre d'affaires 29,7 27,7 Résultat opérationnel courant 0,1 (0,1) Résultat courant avant impôt (3,8) (2,7) Résultat net consolidé (3,8) (2,3) Résultat net part du Groupe (3,0) (1,9)

Faits marquants

Au cours de l'exercice 2018-19, le Groupe a redéfini son modèle économique autour de ses deux pôles d'activité principaux :

Conseil en Technologies (31%), où le Groupe a accru ses référencements et affirmé son expertise dans les véhicules autonomes et les nouvelles mobilités, à l'instar de la navette Milla - véhicule électrique, autonome et intelligent - présentée au CES de Las Vegas en janvier 2019 et désormais en phase de tests ;

Transformation Digitale (69%), où le Groupe enregistre une dynamique soutenue, et élargit ses positions dans la cybersécurité dans le cadre de partenariats stratégiques structurants.

Ce repositionnement spécifique sur les marchés de forte croissance et la montée en gamme des offres permettent d'enregistrer une progression solide des ventes, aussi bien en France qu'à l'international. Cette dynamique contribue à redresser le résultat opérationnel courant, positif sur l'ensemble de l'exercice.

Pour accompagner son développement, le Groupe a poursuivi au cours de l'exercice sa stratégie de recrutement pour soutenir le déploiement de ses offres. Il comptait au 31 mars 2019 un effectif total de 515 personnes contre 492 personnes au 31 mars 2018.

Résultats

Le chiffre d'affaires annuel1 du Groupe au 31 mars 2019 s'établit à 29,7 M€, en croissance de 7 % par rapport à l'exercice précédent. L'international représente 22 % du chiffre d'affaires annuel du Groupe.

Le Résultat Opérationnel Courant de l'exercice revient dans le vert à hauteur de 0,1 M€, contre (0,1) M€ au 31 mars 2018. Cette évolution, qui confirme l'amélioration du modèle économique de l'entreprise, s'explique par la progression de la marge brute et la gestion rigoureuse des coûts malgré l'intensité des investissements commerciaux et de recrutement, en particulier au second semestre.

Le résultat net part du Groupe ressort en perte à (3,0) M€. Il est obéré par des charges non courantes à hauteur de (3,8) M€ au titre i/ des pertes et provisions liés aux contrôles fiscaux EOLEN (2,6) M€, ii/ l'annulation rétrocative d'une convention (0.4) M€ et iii/ des dépréciations de la relation clientèle (0,6) M€.

Situation Financière

Après prise en compte du résultat de l'exercice, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à (0,2) M€ contre (2,2) M€ au 31 mars 2018. Ils intègrent pour un montant total de 5,1 M€, les augmentations de capital intervenues à travers (i) la fin de la conversion des ORNANE2 émises le 7 février 2018, la conversion de la totalité de celles émises le 11 juin et le 28 août 2018 et une partie des ORNAN émises le 13 février 2019, et (ii) l'exercice des bons de souscription d'actions remboursables3 (BSAR A) distribués gratuitement suite à l'Assemblée Générale du 28 juillet 2017.

La situation financière s'améliore avec une dette nette de (10,2) M€ au 31 mars 2019 contre (13,3) M€ l'exercice précédent. Ce montant comprend notamment des obligations non encore converties (3.6) M€, des avances accordées par le factor (3.1) M€. La partie emprunt bancaire s'élève, quant à elle, à (2,4) M€ à fin mars 2019 contre (3,6) M€ l'exercice précédent. Les liquidités s'établissent à 4,0 M€ contre 1,0 M€ l'an dernier.

Perspectives 2019-20

Le Groupe GECI International, fort de son expertise high tech et internationale, poursuit sa stratégie de développement notamment au Brésil avec la montée en puissance de l'activité de télécommunications et l'ouverture de 3 nouveaux bureaux à Brazilia, Salvador de Bahia et Belo Horizonte. Egalement, le Groupe a déjà commencé à intensifier ses offres liées aux nouvelles mobilités, à l'instar de la navette Milla présentée à Las Vegas en janvier dernier, et au développement de la plate-forme de cybersécurité avec des solutions intelligentes et innovantes couvrant les problématiques liées à l'environnement digital et à la smart city.

Information complémentaire

En accord avec la réglementation en vigueur, le Groupe a décidé de ne plus communiquer son chiffre d'affaires trimestriel à compter de l'exercice 2019-20.

Agenda

Assemblée Générale le 19 septembre 2019

Le rapport financier annuel 2018-19 est disponible sur le site internet de la société, www.geci.net

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

Le Groupe GECI International est spécialisé dans le Conseil en Technologies et dans la Transformation Digitale. Avec sa plateforme de solutions et produits en Cybersécurité et son expertise en Mobilités, il intègre les meilleures innovations du marché au bénéfice de ses clients, grands-comptes, PME et start-up.

Doté d'un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur des projets (conseil, intégration, infogérance et formation) et s'engage dans la conception de solutions et de services intelligents.

Le Groupe GECI International est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris - compartiment C - et fait partie des indices CAC Small et CAC Technology. GECI International est éligible au « SRD long-seulement ».

Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs : Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe : Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

1 après ajustement suite à des remontées d'éléments financiers des filiales par rapport au chiffre d'affaires communiqué le 15 mai 2019.

2 La société a émis le 11 juin 2018, la quatrième tranche d'ORNANE, soit 200 ORNANE sur les 280 ORNANE restantes (valeur unitaire de 10 000 euros) et aucun BSA. La totalité des 200 ORNANE émises ont été converties, donnant lieu à la création de 5 263 157 actions nouvelles.

La société a émis le 28 août 2018, la dernière tranche d'ORNANE, soient 80 ORNANE (valeur unitaire de 10 000 euros) et aucun BSA. Au 15 janvier 2019, les 80 ORNANE émises ont été converties et ont donné lieu à la création de 8 151 514 actions nouvelles

La société a émis le 13 février 2019, 400 ORNAN (valeur unitaire 10 000 euros) sans BSA rattachés. Au 31 mars 2019, 20 ORNAN ont été converties donnant lieu à la création de 1 818 181 actions nouvelles.

3 Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2017, le Groupe a attribué gratuitement le 31 juillet 77 326 418 bons de souscription d'actions remboursables au profit des actionnaires de la Société (BSAR A). Au cours de l'exercice 2018/2019, 51 664 BSAR A gratuits ont été exercés, donnant lieu à la création de 12 619 actions nouvelles, pour un montant brut de 3 407 €. Le contrat court jusqu'au 31 juillet 2021. Les BSAR A sont côtés sur Euronext.

