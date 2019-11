GECI INTERNATIONAL ENGAGE

Lors de l'Assemblée Générale du 19 septembre 2019, les actionnaires de la société GECI International ont approuvé le projet de transfert de la cotation des titres de la société du marché réglementé d'Euronext Paris compartiment C vers Euronext Growth. La Société a engagé la procédure auprès d'Euronext avec l'objectif de concrétiser ce changement de marché avant la fin de l'année.

Dans ce contexte, GECI International et YA II PN, LTD, un fonds d'investissement géré par la société de gestion Yorkville Advisors Global LP, ont conclu un avenant au contrat de financement du 11 février 2019.

Le montant nominal du solde des obligations remboursables s'élève aujourd'hui à 1,8 millions d'euros. L'avenant porte sur le rythme et le calendrier des obligations à convertir. A compter de ce jour, et jusqu'au changement de marché, le montant d'obligations qui pourra être converti ne pourra générer plus de 4 millions d'actions.

Par la suite, i) à l'admission des actions sur le marché organisé d'Euronext Growth Paris ou ii) à partir du 31 décembre 2019, la conversion mensuelle des obligations sera augmentée et limitée à 550.000 euros.

Cet avenant témoigne de la confiance de l'Investisseur dans la stratégie mise en œuvre par la Société qui renforce ainsi les conditions du financement en place avec des engagements en termes de conversions d'obligations et de cessions d'actions.

Il est rappelé que les principales caractéristiques de ce financement sont présentées dans le communiqué de presse du 11 février 2019. Son objectif est de renforcer la position de trésorerie de la Société pour accompagner sa croissance et financer son besoin en fonds de roulement.

