Geci International : vise une MOC de plus de 6% en 2018-19

21/09/2018 | 11:09

Geci International indique envisager un chiffre d'affaires 2018-19 supérieur à 32 millions d'euros et se fixer l'objectif d'une marge opérationnelle courante supérieure à 6% du chiffre d'affaires pour cet exercice.



Dans un contexte favorable, la société estime que la gestion rigoureuse des charges et le développement des leviers opérationnels devrait permettre de générer une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle.



'Nous entamons désormais un nouveau plan pour la période 2018-2020 qui repose sur la montée en gamme de notre offre, et l'élargissement de notre champ d'action', affirme Serge Bitboul, PDG et fondateur de l'entreprise de conseil en technologies et des services numériques.



