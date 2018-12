Geci international : réduit sa perte nette au 1er semestre

19/12/2018 | 15:34

Geci international annonce que son résultat net part du groupe est passé de -2,1 millions d'euros au 30 septembre 2017 à -0,4 million au 30 septembre 2018, et que son résultat opérationnel courant est devenu bénéficiaire de 0,55 million au premier semestre 2018-19.



Son amélioration est portée par la progression du chiffre d'affaires, de la marge brute et par la maîtrise des coûts. Le chiffre d'affaires semestriel au 30 septembre 2018 s'établit ainsi à 15,32 millions d'euros, en croissance de 23%.



Le deuxième semestre de l'exercice devrait s'inscrire dans la continuité du premier, avec un ROC également positif. Par ailleurs, le groupe de conseil en technologies indique qu'il pourra faire appel pour son développement à un financement extérieur.



