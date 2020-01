Partenariat groupe Amanat Haussier Cours d'entrée : 0.098 | Objectif : 0.9 Trialsiber du groupe Amanat a signé un accord de coopération stratégique en France



La société va mettre en place un centre de cyberprotection en France pour rejoindre un centre similaire inauguré il y a six mois en Afrique du Sud. Le partenaire français devrait promouvoir la création de centres de cyberprotection dans quatre autres pays



Triplecber InfoSec du groupe AMANAT continue d'étendre ses opérations internationales: La société a signé un accord de coopération stratégique avec GECI INTERNATIONAL de France. Dans le cadre de cet accord, un cyber centre (SOC) sera mis en place en France pour gérer les cyber-événements en temps réel. En outre, TripleServer fournira des services cyber gérés supplémentaires via sa plate-forme de services de cloud computing basée sur le cloud.







Cette nouvelle collaboration rejoint le cyber centre créé il y a un an en Afrique du Sud (21,1 ↓ - 1,4% ), en partenariat avec Gold (16570 ↓ - 0,66% ) et Links, ainsi que la coopération de l'entreprise avec Cellcom. Le plan devrait se associer les Français (1325 ↑ 1,77% ) pour favoriser la mise en place du centre de protection cyber similaire également au Portugal, en Belgique et au Luxembourg qui sont basés sur des technologies et des pratiques d'exploitation Triflsiibr unique.







Société GECI INTERNATIONAL France est une société spécialisée dans les infrastructures informatiques en France, y compris un large éventail d'activités axées sur le bureau d'aide, matériel et services pour l'informatique et l'assistance technique du matériel informatique. GECI INTERNATIONAL offre des services à des dizaines d'organisations d'entreprises en France et dans d'autres pays européens confrontés à la nécessité de fournir des services de sécurité de l'information dans les domaines de la protection Cyber, dans le contexte d'une augmentation des cyber-attaques. Ce besoin est accru à la lumière des exigences réglementaires et une sensibilisation accrue de leurs clients à la nécessité de protéger la vie privée.







Le centre en France fournira aux organisations des capacités de détection et de préparation pour une cyberattaque, tout en réduisant considérablement le temps de découverte et de réponse aux événements, avant même qu'ils ne surviennent, minimisant ainsi l'impact d'une attaque. Le centre sera opérationnel 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, et sera soutenu par le Centre mondial de cyberdéfense situé en Israël.







Triflsiibr, qui a été fondée par des vétérans des forces de sécurité et un éventail de cyber - armée israélienne engagés dans la réduction et la prévention des cyber - attaques des organisations utilisant une variété de technologies accord Ltriflsiibr avec McAfee (McAfee) World Supply Solutions Sabre services gérés;. Les services qui sont d' un grand intérêt chez les clients Israël et à l' étranger intéressés par le trafic professionnel externe avec le domaine de la protection du cyberespace. la société offre une solution holistique qui inclut des alertes de filtrage cybernétique et analyse en temps réel, tout en fournissant une réponse rapide pour arrêter les cyber - attaques avant qu'elles ne causent des dommages. compagnie israélienne offre une protection de l' instantané cybernétique et en temps réel, en collaboration Cellcom protège ses clients (3631 ↓ - 0.87% ) .







"Nous sommes très satisfaits de l'accord de coopération signé en France, qui reflète le modèle économique de nos activités à l'étranger et notre capacité à générer une croissance rapide", a déclaré Jacob Haran, co-PDG de Triplespier. Nous avons l'intention de continuer à tirer parti des capacités élevées que nous avons développées chez Triplesiber afin de continuer à augmenter le nombre de services que nous fournissons et d'établir notre position d'affaires dans les principaux marchés cibles.







Avraham Assaf, Président du Groupe Amanat, a déclaré qu '«il y a deux ans, Aman a décidé d'entrer dans le cyber-monde en tant que service aux entreprises et compte tenu de la synergie de cette activité dans le cœur de métier du groupe. Le déménagement se prouve à lui-même et aux clients de Trialseber dans une variété de domaines et reçoit des demandes de renseignements de partout dans le monde. "



http://www.sponser.co.il/Article.aspx?From=morearticles&ArticleId=86497

1

lotoof participe à cette discussion