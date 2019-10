Gecina : Morgan Stanley passe à l'achat

08/10/2019 | 10:29

Morgan Stanley a relevé à l'achat ('surperformance') son appréciation sur le titre de la foncière parisienne de bureaux Gecina, contre une position plus neutre de 'pondération en ligne' précédemment. L'objectif de cours est relevé de 155 à 160 euros.



Les analystes saluent la qualité du modèle économique du groupe, centré le marché tendu des bureaux parisiens, et aussi son 'extraction de valeur' dans le segment résidentiel. Ce qui aux yeux de Morgan Stanley justifierait une réduction de la décote relative à l'actif net réévalué.





