Gecina : Oddo BHF conforté dans son opinion 'achat'

18/06/2019 | 10:41

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 150 euros sur Gecina, opinion confortée par le nantissement des titres d'Ivanhoé-Cambridge qui renforce la structure actionnariale du groupe sur le long terme.



Le bureau d'études souligne que son objectif de cours implique encore un potentiel de hausse de 10% pour le titre de la foncière, qui se paye aujourd'hui 23,7 fois le cash-flow et 0,82 fois l'ANR EPRA pour 2019.



'Notre objectif de cours suggère un ratio OC/CF 19e de 26,1 fois et un ratio OC/ ANR EPRA 19e de 0,90 fois qui nous semblent raisonnables par rapport à la bonne tenue des marchés des bureaux et du logement à Paris et en Ile de France', explique-t-il.



