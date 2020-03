Covid-19 : Gecina mobilisée au service de ses clients et de la solidarité nationale

Regulatory News:

Le Groupe Gecina (Paris:GFC) a pris, dès le 27 février dernier, plusieurs mesures visant à protéger ses salariés comme ses clients. Ces mesures renforcées depuis le 13 mars, visent à contribuer à l’endiguement de la propagation du Coronavirus, tout en assurant l’activité du Groupe et une continuité de services pour l’ensemble de ses clients ainsi que la protection de ses collaborateurs et fournisseurs.

Le Groupe a notamment décidé :

le recours généralisé au travail à distance pour l’ensemble du personnel administratif et la fermeture de son siège social,

la fermeture des loges des gardiens, qui, avec les employés d’immeubles et les gestionnaires de résidences étudiantes, poursuivent leurs tâches habituelles en appliquant strictement les recommandations des autorités sanitaires, notamment les gestes barrières, sans donner accès à la loge.

La mobilisation forte des équipes dans des conditions inédites, la digitalisation avancée des process et les équipements numériques et mobiles de l’ensemble de ses salariés permettent au Groupe de poursuivre son activité pendant cette période difficile au service de ses 100 000 clients et utilisateurs.

Concernant ses locataires TPE et PME, le groupe Gecina mettra en place immédiatement les mesures suivantes :

Concernant les TPE et les PME appartenant à l’un des secteurs dont l’activité est interrompue en application du I de l’article 1 er de l’arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 : Les loyers et charges seront appelés mensuellement et non plus trimestriellement ; Le recouvrement des loyers et charges est suspendu à partir du 1 er avril 2020, et pour les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté. Lorsque l’activité reprendra, les loyers et charges de cette période feront l’objet de différés de paiement ou d’étalements sans pénalité ni intérêts de retard et adaptés à la situation des entreprises en question.

Ces mesures seront appliquées de façon automatique et sans considérer leur situation particulière pour les TPE / PME dont l’activité a été interrompue par l’arrêté susmentionné.

Concernant celles dont l’activité, sans être interrompue, a été fortement dégradée par la crise, leur situation sera étudiée au cas par cas, avec bienveillance en fonction de leur réalité économique.

Par ailleurs, le groupe Gecina rappelle qu’il bénéficie d’une situation financière particulièrement solide avec :

un ratio d’endettement LTV à 34% droits inclus à fin 2019, renforcé par un important volume de trésorerie et de lignes de crédit non tirées (4,5 Md€ à fin 2019) qui permettent de couvrir la totalité des échéances de crédit jusqu’à fin 2023 ;

plus de 80% des revenus locatifs Bureau qui proviennent des clients grands comptes.

Participant à l’effort de solidarité nationale, et conscient de son engagement sociétal, le groupe Gecina propose aux pouvoirs publics de mettre à disposition des logements étudiants libérés par la fermeture des universités et des écoles notamment pour des personnels soignants, ou des publics fragiles impactés par le confinement, comme des femmes victimes de violences conjugales.

Le groupe se joint aux appels des pouvoirs publics à la responsabilité de tous et au respect strict des recommandations des autorités sanitaires.

