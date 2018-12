GECINA : YouFirst devient sa marque relationnelle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

YouFirst devient la marque relationnelle de Gecina pour l’ensemble de ses clients : bureau, collaboratif, résidentiel et étudiant, a annoncé la foncière. YouFirst porte les convictions de Gecina sur la ville de demain, sobre, fluide et inclusive et repose sur deux engagements : la qualité de la relation client, sur le temps long et fondée avant tout sur la dimension humaine et le développement de services à haute valeur ajoutée." Avec YouFirst, nous plaçons nos clients au centre de nos efforts. YouFirst est le signe tangible que Gecina se transforme au service de ses quelque 100 000 clients et utilisateurs finaux (environ 80 000 dans le bureau et 20 000 dans le résidentiel et résidentiel étudiant) en passant d'une approche B to B à une approche davantage B to B to C. (...) Ce projet repose enfin sur l'investissement dans les compétences de l'ensemble de nos équipes et sur la transformation digitale de l'entreprise " déclare Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina.