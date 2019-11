Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gecina a finalisé la cession de son portefeuille d’hôtels pour une valorisation hors droits de l’ordre de 181 millions d’euros à Angelo Gordon & Co et EQ Group. Ce portefeuille, composé des murs et des fonds de commerce de 5 hôtels situés à Paris, Boulogne, Bougival et Roissy, est issu du patrimoine Eurosic. Gecina explique que cette opération est en ligne avec la stratégie de cession d’actifs non-stratégiques.