GECINA : abaisse le coût de sa dette

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gecina optimise sa structure financière. La foncière spécialisée dans les bureaux a placé avec succès un emprunt obligataire d’un montant de 500 millions d’euros d’une maturité de 15 ans (échéance en mai 2034) offrant un coupon de 1,625%. Parallèlement, le groupe a lancé une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes d’une maturité moyenne résiduelle de 4 ans et portant un coupon moyen de 2,15%.Dans le détail, cette offre concerne un emprunt obligataire de 500 millions d'euros, arrivant à échéance le 30 juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l'encours s'élève à 185,8 millions d'euros ; un emprunt obligataire de 300 millions d'euros, arrivant à échéance le 30 mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l'encours s'élève aujourd'hui à 210,3 millions d'euros ; et un emprunt obligataire de 500 millions d'euros, arrivant à échéance le 17 juin 2024, offrant un coupon de 2,00% et dont l'encours s'élève aujourd'hui à 500 millions d'euros.Ces opérations permettent d'allonger encore la maturité moyenne de la dette du groupe, dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d'un échéancier de crédit optimal. La maturité était déjà de 7,3 ans à fin 2018.Oddo BHF explique que Gecina optimise sa structure financière et se met à l'abri en vue d'une éventuelle future hausse des taux d'intérêt. Avec ce refinancement qui représente près de 6,8% de la dette nette à fin 2018 et toutes choses étant égales par ailleurs, il estime que le coût de la dette du groupe devrait baisser de 4 points de base à 136 points de base, soit le meilleur coût de refinancement de son univers de couverture sur les foncières.Invest Securities rappelle que ces opérations auront un effet positif sur le résultat récurrent 2019, mais impliqueront en parallèle de payer une prime lors du rachat des souches obligataires existantes, qui ne sera visible qu'en résultat exceptionnel.En Bourse, Gecina perd 1,37% à 129,80 euros dans un marché en forte baisse.