GECINA : bondit après ses résultats semestriels

Gecina (+5,1% à 136,10 euros) a réalisé au premier semestre 2019 un résultat récurrent net part du groupe de 218,8 millions d'euros, en baisse de 5%. Il progresse de 3,3% hors effets des cessions non stratégiques du périmètre d’Eurosic. Par action, il ressort à 2,96 euros, contre 3,14 euros un an plus tôt. Il progresse de 2,5% hors effets des cessions. Pour 2019, le groupe table sur un RRN par action en hausse de plus de +3% (hors effet des cessions), soit entre 5,8 et 5,85 euros contre 5,70 à 5,75 euros précédemment.