GECINA : commercialise 1 300 m² dans le quartier central des affaires parisien

Gecina a annoncé la commercialisation d'une surface de 1300 m² au 27 rue de la Ville l'Evêque dans le quartier central des affaires QCA parisien auprès d'une société du CAC 40. La foncière précise que les plateaux en question seront mis à disposition à la fin du mois d'août 2020 à la suite d'un programme de travaux permettant de repositionner l'immeuble aux meilleurs standards de marché.Le groupe ajoute que cette transaction fait ressortir une réversion positive significative par rapport aux précédents locataires, témoignant ainsi de l'attractivité des immeubles de qualité et de la bonne tenue des marchés locatifs dans les zones centrales de la région parisienne et notamment de la ville de Paris." Cette signature traduit à la fois la mobilisation des équipes de Gecina, dans un contexte sanitaire complexe et également la dynamique du marché qui reste favorable, notamment dans les zones les plus centrales de la Région parisienne " a déclaré Valérie Britay, directrice exécutive bureaux de Gecina.