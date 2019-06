GECINA : devient le premier partenaire de Fifth Wall Ventures en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gecina investira 20 millions de dollars dans un fonds Fifth Wall Ventures devenant ainsi leur premier partenaire en France. Créée en 2016 et basée en Californie (Etats-Unis), Fifth Wall Ventures est une société de gestion de fonds de capital-risque dédiés aux technologies du secteur de l’immobilier. Aujourd’hui, le capital sous gestion (investi ou engagé) de Fifth Wall Ventures s’élève à 900 millions de dollars levés via plusieurs fonds principalement auprès d’un nombre limité d’investisseurs d’envergure internationale.Ces fonds ont vocation à être investis dans des sociétés développant des solutions innovantes liées à l'immobilier : efficacité énergétique, données et statistiques, digitalisation, construction modulaire, smart cities, Blockchain, mobilité urbaine, etc.Fifth Wall Ventures a par ailleurs développé une expertise dans l'accompagnement de ses investisseurs dans leur stratégie d'innovation, dont Gecina va bénéficier pleinement dans le cadre de sa transformation.