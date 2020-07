GECINA : en tête de l'indice SBF 120 après avoir donné de la visibilité aux investisseurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gecina (+4,73% à 108,60 euros) est ancrée à la première place de l’indice SBF 120, les investisseurs appréciant la présentation par la foncière de nouveaux objectifs 2020. Rares sont en effet les sociétés ayant suspendus leurs objectifs au plus fort de la crise sanitaire à en présenter de nouveaux. Gecina cible un résultat récurrent net part du groupe par action entre 5,55 euros, en cas de scénario dégradé, et 5,70 euros. Le haut de la fourchette étant proche de l’hypothèse initiale pré-Covid-19 de 5,80 euros.Le groupe a communiqué sur ses perspectives après avoir enregistré des marques de résilience au cours du deuxième trimestre sur ses marchés immobiliers de référence.Même si les nouvelles prévisions sont inférieures à ses attentes, Berenberg apprécie la visibilité donnée par le groupe. JPMorgan précise qu'elles sont supérieures de 11% à ses estimations." Au final, Gecina devrait être marginalement impactée par la crise en 2020 : les véritables impacts apparaitront en 2021 d'abord avec des indexations négatives mais aussi avec de possibles difficultés à trouver des locataires pour ses immeubles en cours de travaux ", explique Invest Securities.Sur les six premiers mois de l'année, le résultat récurrent net part du groupe par action, a de fait bien résisté, reculant de 0,8% à 2,94 euros. Les loyers bruts ont, eux, augmenté de 1,7% à 336 millions d'euros, dépassant le consensus s'élevant à 315 millions. Leur progression a même atteint 2,9% à périmètre constant.Au 30 juin 2020, Gecina présente un ratio d'endettement LTV à 33,2% et une importante liquidité de 4,9 milliards d'euros (dont 4,4 milliards de lignes de crédit non tirées) couvrant l'intégralité des échéances de financement du Groupe jusqu'à fin 2023.Depuis le début de l'année, le groupe immobilier a cédé ou sécurisé la vente de près de 356 millions d'euros d'actifs, dont 352 millions ont d'ores et déjà été finalisées avec une prime moyenne de l'ordre de 4,4% sur les dernières valeurs.Ces cessions visent à la fois à renforcer la centralité du patrimoine de Gecina, à rationaliser sa composition en cédant ou en projetant de céder des actifs non stratégiques ou situés sur des zones secondaires, tout en réduisant l'endettement. Dans le même temps, 142 millions d'euros d'investissements ont été réalisés, dont 56 millions d'euros d'acquisitions.L'actif net réévalué EPRA, qui mesure la valeur de son portefeuille d'actifs, ressort en hausse de près de 5% à 177,7 euros par action.