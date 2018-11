Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gecina finalise avec Primonial REIM la cession d’un portefeuille d’immeubles de bureaux à Lyon dont la promesse de vente avait été signée au cours de l’été 2018 pour un montant de 266 millions d’euros acte en mains. Ce portefeuille composé de 9 immeubles, totalisant près de 60 000 mètres carrés, comprend notamment les immeubles de bureaux Terralta, Panoramic et Murano au cœur de Lyon, et également certains actifs dans la métropole du Grand Lyon, à Ecully et à Caluire et Cuire." Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe de renforcer sa spécialisation sur le bureau dans les zones les plus centrales de la Région Parisienne ", a déclaré Meka Brunel, directrice générale de Gecina.