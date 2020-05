GECINA : nomination au Secrétariat Général

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Julien Nataf rejoindra Gecina le 11 mai 2020 en qualité de Directeur Juridique M&A et Immobilier. Membre du Comité de Direction, il sera rattaché à Frédéric Vern, Secrétaire Général du Groupe. Il a débuté sa carrière en 2011 comme Avocat dans le cabinet anglais Ashurst puis a rejoint en 2014 Ivanhoé Cambridge Europe où il a exercé pendant près de sept années en qualité de Conseiller Juridique puis Directeur des Affaires Juridiques Europe.Diplômé de l'Université Panthéon-Assas (Master 2 en Droit des affaires et fiscalité); il est aussi titulaire d'un Master spécialisé en Droit et management international à l'ESCP Europe et du CAPA, complété par un cursus à la London School of Economics and Political Science.