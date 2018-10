Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gecina est notée A- par Standard and Poor’s. L'agence de notation a salué la solidité des ratios financiers du groupe, notamment sur la couverture des frais financiers par l'Ebitda et le Loan-to-Value, ramené en deçà de 40% un an après l'acquisition d'Eurosic. Standard & Poor's précise également que la dynamique positive observée sur les marchés de bureaux à Paris, où Gecina est fortement implantée, devrait contribuer à la performance future du Groupe et à la poursuite de l'amélioration de la qualité de son patrimoine.Les notations long terme de Gecina par Standard & Poor's (A- perspective stable) et Moody's (A3 perspective stable) sont désormais au même niveau, progressant régulièrement depuis son retour au niveau " investment grade " en octobre 2010.