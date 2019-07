GECINA : soutenu par son plus grand optimisme sur ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gecina (+5,48% à 136,60 euros) affiche l’une des plus fortes progressions de l’indice SBF 120 à la faveur du relèvement de ses objectifs annuels dans le sillage d’une performance semestrielle solide. La foncière anticipe désormais un résultat récurrent net part du groupe par action en croissance de plus de 3%, soit entre 5,8 et 5,85 euros, contre de l'ordre de +2%, soit autour de 5,70 à 5,75 euros par action, auparavant. Cet objectif s’entend hors effets des cessions non stratégiques du périmètre d’Eurosic.Sur les six premiers mois de l'année, le résultat récurrent net part du groupe a atteint 218,80 millions d'euros, en augmentation de 3,3% hors effets des cessions non stratégiques. Par action, il ressort à 2,96 euros, en hausse de 2,5%.Les revenus locatifs sont en hausse de 2% à périmètre constant (+1,9% sur le bureau, +2,5% sur le logement traditionnel) à 330,6 millions d'euros.JPMorgan qualifie ces résultats de "solide" et confirme sa recommandation d'Achat.Depuis le début de l'année, Gecina a cédé ou sécurisé la vente de près de 423 millions d'actifs avec une prime moyenne de 5,7% sur les dernières valeurs à fin 2018, dont 125 millions ont d'ores et déjà été finalisées, et 298 millions sous promesses devant être finalisées d'ici la fin de l'année.Ces cessions visent à la fois à renforcer la centralité du patrimoine de Gecina, à rationaliser sa composition en cédant ou en projetant de céder des actifs non stratégiques (logistique, hôtels), tout en réduisant l'endettement du groupe (LTV). Le LTV s'élève à 35,3%, en repli de 90 points de base sur 6 mois.Le groupe dispose d'un Pipeline de projets de 3,8 milliards d'euros, dont 3 milliards engagés ou devant l'être prochainement.La valeur du patrimoine ressort à 19,895 milliards d'euros, en hausse de 3,9% sur 6 mois (+4,2% sur le bureau) à périmètre constant après une hausse de +3,4% sur l'ensemble de l'année 2018.