GECINA : suspend ses objectifs 2020 et rabote son dividende

Gecina a rejoint la cohorte des sociétés qui ont suspendu leurs objectifs 2020 et raboté leur dividende du fait du chamboulement économique provoqué par le Covid-19. En Bourse, l'action de la foncière de bureaux et d'immobilier résidentiel perd 1,99% 118,30 euros, portant son repli depuis le début de l'année à 25%.Afin de répondre aux recommandations du gouvernement relatives à la modération des dividendes versés, le Conseil d'administration de Gecina a décidé de proposer à l'Assemblée Générale la limitation de son dividende payé au titre de 2019 de 5,60 à 5,30 euros par action. Un acompte de 2,80 euros ayant déjà été payé le 6 mars 2020, le solde de 2,50 euros par action sera payé en numéraire le 3 juillet 2020 sous réserve de l'approbation de cette disposition par l'Assemblée générale.Le groupe immobilier a précisé que ce montant couvrait les obligations légales du régime SIIC s'appliquant à la société. Elles obligent Gecina à distribuer 70% des plus-values réalisées et 95% des revenus locatifs et 100% des dividendes reçus.Face aux incertitudes actuelles ne permettant pas à ce stade d'appréhender avec précision les conséquences de cette crise, le groupe Gecina a suspendu sa guidance pour 2020.Le groupe immobilier a rappelé que sa situation en matière de liquidité était solide, un domaine sur lequel il avait déjà fait le point le 23 mars. Il affichait un ratio d'endettement (LTV) à 34% droits inclus à fin 2019, renforcé par un important volume de trésorerie et de lignes de crédit non tirées (4,5 milliards à fin 2019) qui permettent de couvrir la totalité des échéances de crédit jusqu'à fin 2023. En outre, plus de 80% des revenus locatifs Bureau proviennent des clients grands comptes. Ces derniers devraient plus facilement absorber l'impact économique de la pandémie.