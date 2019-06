Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gecina a signé avec Angelo Gordon une promesse unilatérale d’achat aux termes de laquelle Angelo Gordon s'est engagé à acquérir le portefeuille d’hôtels de Gecina pour une valorisation hors droits de 181 millions d’euros. Ce portefeuille, composé des murs et des fonds de commerce de 5 hôtels situés à Paris, Boulogne, Bougival et Roissy, est issu du patrimoine Eurosic. Sous réserve de l’achèvement de la procédure d’information-consultation des salariés, cette opération pourrait être finalisée d’ici la fin de l’année.Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe de recentrage de ses activités de bureaux et logements dans les zones les plus centrales de Paris et Région parisienne et offre une prime d'environ 3,5% par rapport aux évaluations à fin 2018.