Gecina : A suivre aujourd'hui

Gecina a signé avec Séqens (regroupement de 6 ESH d’Action Logement : France-Habitation Domaxis, Sogemac Habitat, Athegienne, Sofilogis et Pax-Pogres-Pallas), un bail d’une durée ferme de 10 ans prenant effet le 15 juin 2019 et portant sur 10 400 mètres carrés de l’immeuble « Be Issy » situé à Issy-les-Moulineaux. Cette transaction avec un premier locataire pour l’immeuble porte son taux de commercialisation à 41%.Méka Brunel, Directrice Générale de la foncière de bureaux a déclaré : " Cette première transaction sur l'immeuble " Be Issy " confirme la très bonne tenue des marchés de bureaux des zones les plus établies de la Région parisienne. "